Los casos de covid-19 parecen estar estancados. Eso no es un buen augurio para el invierno, dicen los expertos

(CNN) — Los números de coronavirus no pintaron bien esta semana. Los nuevos diagnósticos de covid-19 aumentaron en aproximadamente la mitad de los estados de EE.UU. durante la última semana. Las hospitalizaciones se incrementaron en 11 estados y las muertes han aumentado en 17 estados.

Los casos de coronavirus en EE.UU. se han estancado en las últimas semanas, manteniendo aproximadamente la mitad del crecimiento de la última oleada de este verano.

Si bien los casos nuevos han disminuido en algunos estados, se incrementan en otros, particularmente en algunas regiones de los estados de clima frío.

Los estados del sur que fueron una gran fuerza impulsora detrás del aumento repentino de este verano ahora tienen algunas de las tasas de casos más bajas. Hace dos meses, Florida y Texas juntos representaban casi una cuarta parte (22%) de todos los casos nuevos. Ahora, esos dos grandes estados representan solo el 6% de todos los diagnósticos.

Florida redujo los casos nuevos a una décima parte de lo que eran hace dos meses y Texas a una quinta parte.

Eso debería sonar como una buena noticia, pero con disminuciones menos dramáticas en otros estados menos poblados, y ligeros aumentos en algunos otros, particularmente en las regiones del noreste y las montañas, las cifras generales de EE.UU. se mantienen estables en general.

Es confuso y los números podrían enviar un mensaje vago a las personas. Sin embargo, no envían un mensaje contradictorio a los epidemiólogos, que no prevén un buen invierno para Estados Unidos ni para el mundo.

Demasiadas personas siguen sin vacunarse y muchas continúan desafiando e incluso luchando contra el consejo de usar máscaras cuando están en el interior con otras personas. Esta peligrosa combinación podría significar más aumentos repentinos, incluso si no tan altos como en el pasado reciente, y en áreas más allá de las que actualmente están viendo un incremento de casos.

“No sé qué va a pasar en las próximas semanas. Pero tengo la sensación de que no será agradable”, dijo a CNN Michael Osterholm, quien dirige el centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

“Hoy es un día realmente triste”, dijo a CNN el epidemiólogo Ali Mokdad, quien ha estado rastreando la pandemia de coronavirus desde el principio en la Universidad de Washington. “Los casos están aumentando. Estaba bajando. Estamos en un momento en que Estados Unidos tiene todas las herramientas que necesitamos para prevenir un aumento repentino, todas las herramientas que necesitamos para salvar vidas. Tenemos las mejores vacunas y tenemos muchas de ellas”, indicó.

“Y la gente no está dispuesta a vacunarse”.

La falsa sensación de seguridad

Mokdad dijo que estados como Florida tienen una falsa sensación de seguridad.

“Florida tiene una gran población de ancianos, que fueron y se vacunaron. Y los jóvenes simplemente se infectaron. Así que el virus se quedó sin gente para infectar”, comentó.

Pero dijo que la inmunidad de ambos grupos está disminuyendo. “Habrá muchos viajes de invierno a Florida”, dijo. “Las infecciones empezarán de nuevo”, predijo. “Estamos tan interconectados”.

Los diagnósticos y las hospitalizaciones van en aumento en Michigan, y las hospitalizaciones aumentaron un 20% en la última semana, según datos estatales.

“El área metropolitana de Detroit una vez más se está convirtiendo en un punto de acceso”, informó el jueves en una conferencia de prensa el Dr. Nick Gilpin, director de prevención de infecciones y epidemiología de Beaumont Health, un sistema de salud en el sureste de Michigan.

“Tengo la sensación de que estaremos en este mundo durante los próximos meses porque no veo que mucho pueda cambiar esto a menos que la gente comience a cambiar radicalmente su comportamiento. Esto podría ser un asunto de cuatro o cinco meses”, agregó Gilpin.

Al igual que Mokdad, Gilpin culpa a los no vacunados y a la negativa a usar mascarillas. Está afectando duramente a hospitales y clínicas, señaló.

“Quiero decir, es brutal. Nadie quiere ver a estos pacientes de covid-19 a estas alturas. Pero estamos usando mascarillas y tratando de ayudar a la gente a mejorar”, dijo Gilpin.

“Dicho esto, probablemente no haya ningún hospital en el estado que no esté lidiando con la escasez de personal. Es difícil, especialmente cuando vemos un cuarto aumento que podría durar todo el invierno. Este aumento se perfila más como un maratón que un sprint”.

Millones aún sin vacunar pueden impulsar nuevos aumentos repentinos

En Colorado, donde los casos aumentaron un 30% la semana pasada, según datos de la Universidad Johns Hopkins, el gobernador Jared Polis declaró que todo el estado estaba en alto riesgo de transmisión o exposición al covid-19 y firmó una decreto que decía que todas las personas mayores de 18 años eran elegibles para una dosis de refuerzo de la vacuna.

“Queremos asegurarnos de que los habitantes de Colorado tengan todas las herramientas que necesitan para protegerse de este virus mortal y ayudar a reducir el estrés en nuestros hospitales y trabajadores de la salud. Todos los habitantes de Colorado ahora son elegibles para recibir el refuerzo para que puedan protegerse a sí mismos y a sus familias”, dijo Polis en un comunicado.

Mokdad lo aprueba. “La ciencia nos dice que necesitamos tres dosis para ser inmunes”, aseguró. “Estamos perdiendo nuestra credibilidad como científicos a menos que usted lo diga, necesitamos tres dosis para estar protegidos”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han aprobado dosis de refuerzo para la mayoría de los adultos de EE.UU., y la FDA está considerando extender la autorización para las dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer a todos los adultos.

Osterholm cree que impulsar a las personas ayudará, pero dice que es mucho más importante vacunar a más personas en primer lugar.

“Si vemos repuntes en Los Ángeles o en la ciudad de Nueva York, podríamos fácilmente encontrarnos de regreso a donde estábamos. En este punto, no hay evidencia de que eso suceda”, dijo en su podcast de esta semana.

“Pero debo decirles que dadas las tasas de vacunación… seguramente podríamos ver grandes aumentos en ambas áreas metropolitanas donde, con la densidad de población siendo la que es, realmente podríamos aumentar la cantidad de casos nacionales en poco tiempo”, agregó.

Se estima que 60 millones de estadounidenses siguen sin vacunarse. Hay muchas personas que pueden ayudar a impulsar nuevos aumentos repentinos, dijo Osterholm.

“En general, todavía queda mucha madera humana para que se queme este incendio forestal de coronavirus”, comentó.

Incluso en los estados, ciudades y condados con altas tasas de vacunación, hay suficientes personas sin vacunar o subvacunadas para ayudar a mantener la propagación del virus. Y si la inmunidad está disminuyendo tan rápido como algunos estudios indican que puede ser, Osterholm teme más infecciones, incluso entre los vacunados.

¿Qué podría pasar este invierno?

Osterholm es pesimista sobre las próximas semanas. “Ese hecho, combinado con delta, las escuelas y las próximas vacaciones, me tiene escéptico de que no veremos surgir nuevos puntos críticos en este país durante las próximas semanas y meses. Entonces, ¿a dónde veo yendo? Creo que seguiremos viendo aumentos repentinos. Puede que no sean tan altos como los que acabamos de tener, pero ocurrirán”.

Y no estarán restringidos a los puntos críticos actuales, predijo Mokdad. Las vacaciones se asegurarán de eso. “La gente se está moviendo como si no hubiera covid-19”, dijo. “Vamos a ver a los estadounidenses viajando, el Día de Acción de Gracias y luego hasta el Año Nuevo. Vamos a ver un aumento, y ese aumento va a ser muy malo”.

La AAA pronostica que los viajes para el Día de Acción de Gracias se recuperarán a niveles cercanos a antes de la pandemia, y se espera que 53,4 millones de estadounidenses viajen para las vacaciones, un aumento del 13% con respecto al año pasado.

Y muchos estados tienen niveles de vacunación tan bajos que son hogueras que esperan ser prendidas, indicó Mokdad.

“Quiero decir, Virginia Occidental [está] un 41,1% completamente vacunada. Por lo tanto, el 60% de la población, al menos, no tiene inmunidad contra las infecciones”, indicó.

“Entonces, ¿qué esperas? Vamos a tener un incremento. Si miras a Montana, 51%. Wyoming, 44,6%. Quiero decir, podrías seguir y seguir. Hay tantos estados en este momento por debajo de 50. Luisiana, 48,1%. Alabama, 45,2%”.

Estos mismos estados, señalaron Mokdad y Osterholm, también tienen poblaciones que en gran parte se resisten al uso de mascarillas.

“Nadie está escuchando”, dijo Mokdad malhumorado. Dijo que él y otros epidemiólogos estaban discutiendo cómo llamar la atención sobre la terrible situación.

“Algunos de nosotros estábamos hablando de hacer una huelga de hambre. Estamos realmente frustrados. Es deprimente que sepamos cómo proteger a nuestra población y no lo estamos haciendo”, afirmó.

