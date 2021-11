¡Es esta noche! Dónde y a qué hora ver el eclipse parcial de Luna, que será el más largo en más de 500 años

urielblanco

(CNN) — ¡Es hoy, es hoy! (O, más bien, entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes). Los amantes de los fenómenos astronómicos que se encuentren en Norteamérica y en el noreste de Rusia podrán ver un acontecimiento histórico: un eclipse parcial de Luna que será el más largo en más de 500 años.

Según la NASA, será el eclipse lunar parcial más largo en más de 500 años, con una duración de más de seis horas desde la noche de este jueves hasta la mañana del viernes.

¿Qué es un eclipse parcial de Luna?

Un eclipse lunar parcial se produce cuando una parte de la luna llena cae bajo la sombra de la Tierra (a diferencia del eclipse lunar total de mayo): más del 97% de la Luna estará cubierta en el momento álgido del eclipse, según la NASA.

El eclipse puede dividirse en las fases penumbral y umbral, según la revista Sky & Telescope. La penumbra es el borde exterior de la sombra de la Tierra, que dura más de seis horas, y la umbra es la parte más profunda de la sombra, que dura 3 horas y media.

¿Dónde se podrá ver?

Como ya se mencionó, el eclipse se verá principalmente en Norteamérica y el noreste de Rusia; sin embargo, algunas zonas de América del Sur podrán ver el eclipse durante la puesta de luna, y algunas zonas del este de Asia y Australia podrán ver el eclipse durante la salida de la luna.

Estados Unidos será uno de los países ideales para ver el fenómeno astronómico, siempre y cuando no haya nubes. Podemos esperar cielos despejados en todo el noreste de EE.UU., el Atlántico medio, y desde Michigan y Ohio hasta Texas, indicó el meteorólogo de CNN Chad Myers.

Otro de los países afortunados será México. La mayor parte del oeste de México, y del sur de Baja California hasta Mazatlán también tendrán una vista despejada.

El eclipse en otras regiones de Norteamérica -la mayor parte del sureste, desde las Altas Llanuras hasta la Costa Oeste y en la mayor parte de Nueva Inglaterra y Canadá- podría quedar oscurecido por las nubes. Pero no hay que desanimarse del todo.

“Es un eclipse muy largo, así que ten un poco de paciencia y trata de mantenerte abrigado”, dijo Myers.

¿A qué hora?

Si quieres saber si podrás ver el eclipse en tu ubicación exacta, visita el sitio web timeanddate.com. Da clic al enlace y, una vez que estés ahí, solo escribe el nombre de tu ciudad (en inglés o español) en donde dice “Search for a location”.

Se trata de una buena herramienta, ya que te muestra si estará nublado o no en tu ubicación; la hora local en que sucederá cada fase del eclipse; e incluso una animación de cómo se verá.

En general, la NASA prevé que el eclipse alcance su punto máximo a las 4:03 a.m. (hora de Miami) del viernes. El eclipse comenzará a la 1:03 a.m. (Miami), pero el oscurecimiento de la luna no será perceptible hasta las 2:19 a.m., cuando la luna caiga bajo la umbra de la Tierra.

