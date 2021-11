Incidente con disparos en aeropuerto de Atlanta fue una “descarga accidental”, dice el Aeropuerto Internacional Hartsfield

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — La descarga accidental de un arma cerca del área principal de inspección del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta causó pánico generalizado el sábado por la tarde, lo que provocó una breve interrupción de los vuelos que partían durante el ajetreado fin de semana de viajes.

La descarga se produjo alrededor de la 1:30 p.m. (hora de Miami) en el área de control de seguridad del aeropuerto, dijeron funcionarios del aeropuerto en Twitter.

“No hay peligro para los pasajeros o empleados”, dijo el comunicado, agregando que la investigación sigue en curso.

Un portavoz de la policía de Atlanta confirmó que no se habían reportado heridos como resultado del incidente.

“Hubo una descarga accidental de un arma de fuego cerca del principal control de seguridad”, afirmó el sargento de policía de Atlanta Jarius Daugherty. “Los agentes trabajan para determinar las circunstancias que rodearon el incidente”.

Se ordenó un alto en tierra en el aeropuerto para todos los vuelos de salida, según la Administración Federal de Aviación, pero pronto se levantó la orden.

No se han proporcionado detalles sobre el arma o las circunstancias que rodearon la descarga accidental.

El primer día del período de viajes aéreos de Acción de Gracias rompe el récord de pandemia, dice la TSA

Testigos relatan el caos tras el susto

Los testigos describieron confusión y desorden cuando el pánico estalló en la terminal nacional del aeropuerto. Erika Zeidler, que viajaba de Atlanta a Anchorage, Alaska, dijo que estaba sentada en el Concourse T cuando la gente comenzó a correr por el pasillo.

“Asumimos que llegaban tarde a un vuelo”, le dijo a CNN. “Entonces, de repente, más personas comenzaron a correr por la terminal y gritaron que había un atacante”.

Zeidler y otros se refugiaron en un restaurante TGI Fridays, indicó. Las fotos que compartió en Twitter mostraban a una multitud de personas de pie en la pista debajo de una pasarela mientras se desarrollaba el incidente.

Current view from inside T terminal in Atlanta Airport after “accidental discharge” pic.twitter.com/1uONeCzJi9 — E Zeidler (@EmZeidler) November 20, 2021

Greg Romero acababa de bajar de un vuelo de Salt Lake City cuando escuchó que había una emergencia. El personal del aeropuerto “cerró todas las escaleras mecánicas y cortó a todos los pasajeros y apagó el tranvía”, dijo Romero, suegro de la corresponsal de CNN, Nadia Romero.

“En este momento, el personal del aeropuerto hace un muy buen trabajo manteniendo a todos tranquilos”, agregó.

Algunos viajeros estaban “un poco asustados, pero más frustrados”, dijo Romero. “Tratan de tomar vuelos, salir del aeropuerto. En su mayor parte, la gente simplemente está contra las paredes”.

Más de 2,2 millones de viajeros el viernes

El susto de los disparos se produce cuando comienza el período de viaje de Acción de Gracias. El viernes, la Administración de Seguridad en el Transporte revisó a más de 2,2 millones de viajeros del aeropuerto en todo el país, el volumen de puntos de control más alto en un solo día desde que comenzó la pandemia, según un portavoz de la TSA.

En octubre, David Pekoske el administrador de la TSA dijo a CNN que los pasajeros de las aerolíneas están llevando armas al aeropuerto en cantidades nunca antes vistas, y es un “gran problema”.

La TSA reportó que se recolectaron 4.650 armas de fuego en los puntos de control durante los primeros 10 meses del año, la mayoría de las cuales estaban cargadas. Ese número supera el récord de todo el año de 4.432, establecido en 2019.

Pekoske dijo que cree que la cantidad de armas confiscadas refleja una población estadounidense que está cada vez más armada. “Creo que más personas llevan armas, generalmente en todo el país, y luego lo que sea que esté sucediendo en todo el país lo vemos reflejado en nuestros puntos de control”, dijo. “Como pasajero, no quiero que otro pasajero vuele conmigo con un arma en su poder”.

Melissa Alonso, Nadia Romero y Ray Sánchez de CNN contribuyeron a este informe.

