Exoneran a cuatro hombres negros más de 70 años después de ser acusados injustamente de violar a una adolescente blanca

CNNEspañol sjv

(CNN) — Las familias de los “Cuatro de Groveland” consiguieron dar un cierre a su lucha de décadas este lunes, después de que una jueza de Florida exoneró oficialmente a los cuatro jóvenes negros acusados injustamente de violar a una niña blanca de 17 años en 1949.

La jueza del Tribunal de Circuito en el condado de Lake, Florida, Heidi Davis, aceptó la moción del Estado para desestimar póstumamente las acusaciones de Ernest Thomas y Samuel Shepherd y anuló las condenas de Charles Greenlee y Walter Irvin, en el caso conocido como los “Cuatro de Groveland”.

“No odio, pero amaré y abrazaré a todos aquellos que no sabían en ese momento que mi padre era una persona cariñosa, amorosa y compasiva que no violó a nadie. Estoy aquí hoy para agradecerles”, dijo emocionada Carol Greenlee, hija de Charles Greenlee, frente a las cámaras en una conferencia de prensa este lunes por la mañana después de la audiencia judicial.

Familiares de los Cuatro de Groveland, de izquierda a derecha, Vivian Shepherd, sobrina de Sam Shepherd; Gerald Threat, sobrino de Walter Irvin; Carol Greenlee, hija de Charles Greenlee; reunidos en el monumento recién inaugurado frente al juzgado del condado de Old Lake en Tavares, Florida, el año pasado.

Charles Greenlee, Walter Irvin, Samuel Shepherd y Ernest Thomas fueron acusados en 1949 de agredir sexualmente a Norma Padgett en Groveland, Florida, unos 50 km al oeste de Orlando. Al grupo se le conoció como los “Cuatro de Groveland”. El caso fue considerado uno de los mayores errores judiciales de la era de Jim Crow en Florida.

Hubo dudas sobre el testimonio de Padgett desde el principio, pero en la era Crow un jurado condenó a los hombres sin evidencia de un crimen.

Lo que cada estadounidense necesita saber sobre el supremacismo blanco

“Durante 72 años las familias han estado viviendo y viajando este viaje esperando el día de hoy”, dijo Bill Gladson, el fiscal del estado, después de la audiencia de este lunes. Gladson, un republicano, dio paso el mes pasado para que los hombres fueran exonerados oficialmente. Ninguno de estos cuatro hombres sigue vivo.

Gladson dijo que el Estado buscó justicia una vez que se dieron cuenta de que había pruebas nuevas. “Una vez que encontramos esa evidencia, y reveló lo que reveló, resultó en la moción que vieron hoy”, dijo.

En 2019, el gobernador Ron DeSantis otorgó indultos póstumos completos a los hombres.

“Durante 70 años, el historial de estos cuatro hombres había sido escrito erróneamente por delitos que no cometieron. Como he dicho antes, aunque es mucho tiempo de espera, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto”, dijo DeSantis en una declaración en ese momento. “Creo que la ley es el vínculo sagrado de la sociedad. Cuando es pisoteada, todos sufrimos. Para los “Cuatro de Groveland”, la verdad fue enterrada. Los perpetradores celebraron. Pero la justicia ha clamado desde ese día hasta hoy”.

La Cámara de Representantes de Florida emitió una disculpa póstuma a los “Cuatro de Groveland” en abril de 2017.

“Como Estado, lo sentimos mucho”, dijo el representante Chris Sprowls a las familias de los hombres, luego de que los legisladores votaran unánimemente para exonerarlos.

“Los recuerdos no se pueden borrar, el dolor que han soportado no se puede arreglar, pero hoy tenemos la oportunidad de dar un cierre a estas familias en forma de disculpa”, dijo el representante Bobby DuBose, quien patrocinó el proyecto de ley que pidió su perdón.

Se cierra finalmente un capítulo de décadas de injusticia

Padgett afirmó que la noche del 16 de julio de 1949, su automóvil se averió en Groveland. Dijo que los cuatro hombres se detuvieron y la violaron. Los hombres fueron arrestados. Tres de ellos fueron torturados hasta que la policía pudo obtener una confesión de dos de ellos. Thomas, que logró escapar de la custodia, fue asesinado después de una persecución. Greenlee fue condenado a cadena perpetua.

Shepherd e Irvin recibieron la pena de muerte. Mientras lo transportaban desde la cárcel del condado para un nuevo juicio, el alguacil les disparó a ambos y argumentó que fue defensa propia. Shepherd murió en la escena del crimen e Irvin sobrevivió haciéndose el muerto. Posteriormente, su sentencia fue conmutada por cadena perpetua.

Gilbert King escribió sobre el caso en su libro ganador del premio Pulitzer, “Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America”.

“Necesitamos coraje”, dijo Aaron Newson, sobrino de Ernst Thomas, luchando contra las lágrimas frente a las cámaras este lunes, después de la audiencia en la corte. “Muchas familias no tuvieron esta oportunidad, tal vez la tengan. Tal vez este sea el comienzo de algo bueno. Eso espero. Este país necesita unirse”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.