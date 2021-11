Preguntas de la audiencia sobre el coronavirus: ¿En qué tipo de personas puede mutar el covid-19?

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Esta semana, el Dr. Elmer Huerta responde preguntas de la audiencia sobre la mutación del covid-19. Además, resuelve dudas sobre la combinación de vacunas, preguntas sobre el contagio de la enfermedad y sobre la manera en que los bebés reciben anticuerpos contra el virus.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o en tu plataforma de podcast predilecta, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre la combinación de vacunas

@drhuerta Vivo en Perú. Me vacune con Janssen en USA por trabajo. En Perú es casi inminente la aprobación de la dosis de refuerzo. Aqui es Sinopharm o Pfizer (para algunos). En el debido momento, puedo combinarla con ellas? Debe ser una dosis o deben ser 2? Gracias de antemano — Franco Giorgini R (@fgiorgini) November 20, 2021

Hola Franco. Claro que sí podrías usar una sola dosis de refuerzo de Pfizer, que es la que se ha recomendado en Estados Unidos después de la de Johnson & Johnson. Siento decirte que no hay estudios con relación al uso de la vacuna de Sinopharm como dosis de refuerzo.

@drhuerta buena tarde. Mis padres de 72 y 73 años se aplicaron las 2 dosis de Sinovac y me los quiero traer a Canadá donde vivo pero no pueden entrar a Canadá porque no está aprobada esa vacuna. Qué riesgo existiría si se aplican de nuevo dos dosis de Pfizer o AZ? Gracias — HBarr 🇨🇦 (@javierbarren) November 20, 2021

Hola HBARR. Creo que no habría ningún problema en que tus padres reciban las vacunas de Pfizer o AstraZeneca. En Chile, se puede dar la de AstraZeneca después de Sinovac y en Uruguay, la de Pfizer.

Pregunta sobre la vacuna y la lactancia

Dr una pregunta, en bebé puede recibir anticuerpos si la madre tuvo covid o fue vacunada a través de la lactancia?? — José G. Campos M. (@JosGCamposM1) November 21, 2021

Muy buena pregunta José, claro que sí. Está estudiado que algunos anticuerpos logran secretarse a través de la leche materna en mujeres que han pasado la enfermedad y han sido vacunadas contra el covid-19, proporcionando una protección temporal al bebé.

Preguntas sobre el contagio de coronavirus

Dr me vacuna con sinofarm y me contagie de covi estoy asustada — Sarita maria (@Saritam45295132) November 20, 2021

Hola Sarita, no te asustes. Es relativamente común que una persona pueda infectarse de covid-19 después de recibir su primera dosis de vacuna, incluso después de la segunda.

Recuerda que una persona empieza a estar parcialmente protegida recién dos semanas después de la primera dosis y está completamente protegida dos semanas después de la segunda dosis.

@drhuerta hola quería saber en qué tipo de personas es probable que el virus mute? — Cristina Martínez S. (@cristinaems) November 20, 2021

Es una excelente pregunta, Cristina. Se considera que aquellas personas que tienen un sistema inmunológico relativamente débil, es decir que estén inmunosuprimidos, y en quienes el virus permanece dentro de su organismo durante periodos prolongados de tiempo, son las mas susceptibles a que el virus pueda mutar en ellas.

Una duda, di positivo en Covid por test de antígenos de farmacia,me aislé en una habitación porque mi pareja dio https://t.co/t8NjwINiha día siguiente nos hicieron la prueba en centro de salud,yo positivo y él negativo, pero 2 días después él dió positivo. ¿Puedo reinfectarme? — Cristina Ortega Mateos (@Cortmat88) November 18, 2021

Hola Cristina, lo siento mucho, pero no te asustes. Es muy probable que ambos hayan sido infectados con el mismo virus y que no tengas necesidad de aislarte, ni mucho menos te podrás reinfectar.

Preguntas sobre la vacuna contra el covid-19 y condiciones preexistentes

@drhuerta Dr. Tengo 54 años y hace 5 años me recuperé de un Guillan Barret a consecuencia del Chikunguya, quedé con una artritis reumatoidea hasta la fecha tratada, me puedo vacunar? Aunque no deseo ? gracias! — Hilda Tortolero (@tortolero_hilda) November 18, 2021

Hola Hilda, los CDC de Estados Unidos son muy claros en decir que las personas con historia de Guillain-Barré pueden recibir las vacunas de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson contra el covid-19.

@drhuerta ¿Qué tipo de vacuna (ARMm, o las tradicionales) es recomendable para un paciente varón de 56 años con cardiopatía coronaria? — Luis Anto (@lualanmi) November 16, 2021

Hola Luis, cualquiera de las vacunas en uso puede proteger de la enfermedad grave y de la muerte a una persona con enfermedad crónica.

Preguntas sobre las vacunas y efectos secundarios

@drhuerta buenas noches, tengo una duda, a 2 meses de haberme aplicado la 2da dosis de sputnik, presento fiebre de 38, dolor muscular, cansancio. Estos son síntomas típicos de los ya vacunados??? O quizá es alguna otra enfermedad?? — Juan Carlos Reyes Hermandez (@JuanCrhdez) November 19, 2021

Hola Juan Carlos, los efectos secundarios de las vacunas se presentan durante los primeros días después de la vacunación. Cualquier problema que se presente, dos meses después de la vacunación -como es tu caso- es muy probable que tenga otra causa. Por favor consulta con tu médico.

@drhuerta Estimado Dr.Huertas , mi esposa presenta dolores intensos en el brazo dónde le aplicaron la Vacuna Pfizer , el resultado de la resonancia que le prescribieron indica , capsulititis adhesiva , tendinosis , leve edema . La pregunta es si conoce de casos similares. Gracias — miguel chumpitazi (@mchumpi) November 16, 2021

Hola Miguel. Las lesiones que tiene en tu esposa son lesiones crónicas, es decir que tienen ya muchos años. La tendinosis es la degeneración de los tendones por la edad y la capsulitis es una inflamación crónica de la cápsula articular, también por el uso del hombro. Ninguna es por la vacuna, que solo llega al músculo y no a la articulación.

Otras preguntas sobre el covid-19

Pregunte por favor si es necesario desinfectar las bolsas que uno lleva para el mercado para cargar las compras. — Katalina Ruiz (@KatalinaRuiz10) November 20, 2021

Hola Katalina, eso ya no es necesario. El principal modo de contagio de covid-19 es a través de los aerosoles que pasan de persona a persona a través de la respiración. El contagio a través de las superficies, si bien es cierto que puede ocurrir, es mucho menos frecuente por lo que basta lavarse las manos para estar seguros.

Al respecto, una prepublicación de investigadores peruanos encontró un solo caso de virus en mas de 2.000 muestras de superficies de uso común y alimentos del mercado.

Osea no podemos saludar de beso,pero si podemos donar sangre,¿de eso se trata? — Arizandi Hoyos (@ARIZAHOY) November 16, 2021

Hola Arizandi, claro que sí, de eso se trata. El beso puede contagiar el virus porque dos personas que se besan pueden estar tan cerca que los aerosoles pueden trasmitir el virus, mientras que la transfusión no debido a que la enfermedad no se trasmite por la sangre (como el VIH) sino por la respiración.

¿Tienes preguntas sobre el covid-19?

Envíeme sus preguntas por Twitter, intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en @Drhuerta.

Si cree que este podcast es útil, asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta y ayude a otros a encontrarlo; calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita.

Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a CNNEspanol.com. Gracias por su atención.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.