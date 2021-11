Sospechoso de la tragedia del desfile de Waukesha hará su primera aparición en la corte el martes

Mariana Toro

(CNN) — Mientras las autoridades reconstruyen las circunstancias sobre cómo y por qué una camioneta se abalanzó sobre la multitud durante un desfile de Navidad el domingo en Waukesha, Wisconsin, matando a 5 e hiriendo a decenas, el presunto conductor del vehículo hará su primera aparición en la corte el martes.

Darrell E. Brooks, de 39 años, es el único sospechoso, según el jefe de policía de Waukesha, Dan Thompson. Está programado que Brooks comparezca a las 4 pm CT y enfrentará los cargos iniciales presentados, según la Fiscalía Distrital del Condado de Waukesha.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de la ciudad de Waukesha para revisar el asunto y decidir qué cargos penales se emitirán”, dijo el lunes la fiscalía. La policía dijo que estaría refiriendo cinco cargos de homicidio intencional, así como otros cargos.

Brooks había sido liberado de la cárcel hace menos de dos semanas en un caso de abuso doméstico, con una fianza de US$ 1.000 que los fiscales recomendaron y ahora dicen que era “inapropiadamente baja”.

La policía dice que Brooks es el hombre responsable de conducir intencionalmente la camioneta a través de una serie de barricadas y pasar por delante de los manifestantes y espectadores del desfile a gran velocidad, luego atropellar a las personas antes de salir corriendo por las calles de Waukesha, una ciudad al oeste de Milwaukee.

Cómo se desarrolló la tragedia en Waukesha

Los videos de la escena muestran una tragedia que se desarrolla mientras testigos describen el trauma de ver a los peatones atropellados por el vehículo. En el caos, los socorristas y los residentes trabajaron para tratar a las víctimas, y algunos policías y ciudadanos transportaron a los heridos en sus vehículos personales al hospital, dijo Thompson.

Cinco personas murieron el domingo y han sido identificadas por las autoridades: Virginia Sorenson, de 79 años; LeAnna Owen, de 71 años; Tamara Durand, de 52 años; Jane Kulich, de 52 años; y Wilhelm Hospel, de 81 años.

48 personas han sido tratadas en hospitales del área, según el jefe de bomberos de Waukesha, Steve Howard.

Brooks estuvo involucrado en un disturbio doméstico con otra persona justo antes de conducir su camioneta a través del desfile, dijo Thompson, y señaló que la policía no pudo responder a la llamada inicial sobre el incidente ya que los informes de lo que sucedió en el desfile llegaron rápidamente después.

Waukesha y otros 6 casos de atropellamientos que dejaron varios muertos y heridos

El sospechoso estaba huyendo

Las autoridades indican que Brooks estaba huyendo del incidente inicial, según varias fuentes policiales familiarizadas con los hallazgos de la investigación preliminar. No hubo persecución policial de Brooks antes del desfile, dijo la policía.

La policía tenía barricadas cerca del desfile, y Brooks las atravesó cuando un policía trató de detenerlo, dijo Thompson.

Un agente de policía de Waukesha abrió fuego para tratar de detener el vehículo después de que golpeó a los peatones, y los disparos del policía no alcanzaron a ningún transeúnte, dijo el jefe. Thompson agregó que no cree que se hayan realizado disparos desde el vehículo y dijo que el incidente no fue un evento terrorista.

La camioneta fue identificada poco después, según Thompson, y Brooks fue detenido más tarde.

Conductor que arrolló a multitud en Wisconsin huía de episodio violento 1:06

El sospechoso salió bajo fianza

Brooks había sido liberado con una fianza de US$ 1.000 a principios de este mes, según los registros judiciales y la fiscalía del condado de Milwaukee, que dijo en un comunicado emitido el lunes que la fianza había sido fijada “inapropiadamente baja”.

Brooks pagó la fianza el 11 de noviembre en relación con cargos que incluían abuso doméstico. Ese incidente también involucró a Brooks siendo acusado de usar un automóvil para causar una lesión, según una denuncia penal.

El 2 de noviembre, según la denuncia, Brooks atropelló a una mujer mientras caminaba por el estacionamiento de una gasolinera. “Los agentes observaron huellas de neumáticos en la pierna izquierda de sus pantalones”, afirma la denuncia penal.

Los fiscales presentaron cinco cargos relacionados con el incidente que incluyen obstrucción a un policía, poner en peligro imprudentemente la seguridad en segundo grado con evaluaciones de abuso doméstico, conducta desordenada con evaluaciones de abuso doméstico y delito menor de agresión con evaluaciones de abuso doméstico.

Acusado de saltarse la fianza

Brooks también fue acusado de saltarse la fianza, porque ya estaba en libertad bajo fianza luego de un incidente del 24 de julio de 2020 en el que fue acusado de dos cargos de imprudencia en segundo grado que puso en peligro la seguridad con el uso de un arma peligrosa, y un cargo de posesión de un arma de fuego por un delincuente, según documentos judiciales.

En una declaración, la fiscalía de Milwaukee dijo que no debería haber recomendado una fianza tan baja para Brooks y que ha lanzado una revisión interna de la decisión.

“La recomendación de fianza del Estado en este caso fue inapropiadamente baja a la luz de la naturaleza de los cargos recientes y los cargos pendientes contra el Sr. Brooks”, dijo la fiscalía. “La recomendación de fianza en este caso no es consistente con el enfoque de la Fiscalía Distrital del Condado de Milwaukee hacia asuntos relacionados con crímenes violentos, ni fue consistente con la evaluación de riesgo del acusado antes de fijar la fianza”.

CNN se comunicó con el abogado de Brooks desde el incidente de 2020 y a principios de noviembre de 2021 sobre la declaración de DA, pero aún no ha recibido una respuesta.

El sospechoso tiene una orden de arresto en Nevada

Brooks también tiene una orden de arresto pendiente en Nevada en un caso no relacionado por el cual fue arrestado y saltó la fianza, dijeron las autoridades. CNN se ha comunicado con un abogado anterior de Brooks sin respuesta.

Las autoridades de Nevada emitieron una orden activa contra Brooks el 15 de agosto de 2016 por saltarse la fianza, según Sarah Johns, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Washoe. Johns dijo que los detectives determinaron más tarde que Brooks estaba en Wisconsin. “Sin embargo, los detectives no tenían inteligencia viable sobre la ubicación exacta de Brooks”.

Video muestra cuando una camioneta embiste a personas en desfile de Navidad 1:59

ANÁLISIS | El caso Rittenhouse es el último símbolo de un país dividido por armas, crimen, protestas y racismo

Las víctimas aún reciben tratamiento en los hospitales

Muchas de las víctimas heridas en el incidente fueron trasladadas a los hospitales del área, y algunas todavía estaban siendo tratadas hasta el lunes por la noche.

Dieciocho menores de edad, de entre 3 y 16 años, fueron transportados al Children’s Wisconsin Hospital, según la Dra. Amy Drendel, directora del departamento de emergencias y centro de trauma del hospital.

“Las lesiones iban desde abrasiones faciales hasta huesos rotos y lesiones graves en la cabeza. Seis de estos pacientes fueron enviados a la sala de operaciones anoche y dos pacientes más se someten a cirugías hoy”, dijo Drendel en una conferencia de prensa el lunes.

El hospital recibió pacientes transportados desde hospitales cercanos con diferentes niveles de lesión, dijo Drendel, “algunos conscientes y otros inconscientes”. La gran mayoría de los pacientes llegaron en ambulancia luego de ser evaluados en otras instalaciones, donde se determinó que requerían un mayor nivel de atención.

Dos niños han sido dados de alta

Dos niños fueron dados de alta del hospital el lunes, según el Dr. Michael Meyer, director médico de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital.

FOTOS | Tragedia en desfile de Navidad: conductor arrolló a varias personas en Waukesha

El hospital Froedtert en Milwaukee recibió a siete pacientes del desfile, según la portavoz del hospital, Nalissa Wienke, y sus estados no se han revelado. Froedtert es el único centro de traumatología de Nivel I en el sureste de Wisconsin, que generalmente se utiliza para brindar atención a los pacientes más gravemente enfermos.

Cuatro personas fueron admitidas en ProHealth Waukesha Memorial Hospital. Tres han sido dados de alta y uno permanece en condición estable hasta el lunes por la noche, dijo el hospital en un comunicado.

Paul P. Murphy, Raja Razek, Dave Alsup, Holly Yan, Amir Vera, Joe Sutton, Keith Allen, Shimon Prokupecz y Evan Perez de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.