Cohete de SpaceX que transporta a cuatro civiles despega hacia la Estación Espacial Internacional. Lo que debes saber

(CNN) — Un cohete de SpaceX que transportaba a tres clientes y a un exastronauta de la NASA despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida este viernes por la mañana, dando inicio a una misión única en su tipo que llevará al grupo en una misión de 10 días a la Estación Espacial Internacional (ISS).

La nave espacial, que se separó del cohete después de alcanzar la órbita, ahora está volando libremente a través de la órbita y pasará todo este viernes maniobrando lentamente más cerca de la ISS, donde está programado para atracar el sábado alrededor de las 7:45 a.m. ET.

El viaje fue gestionado por la startup Axiom Space, con sede en Houston, Texas, que busca reservar viajes en cohetes, brindar toda la capacitación necesaria y coordinar vuelos a la ISS para cualquiera que pueda pagarlo. Todo está en línea con el objetivo del gobierno de EE.UU. y el sector privado de impulsar la actividad comercial en la ISS y más allá.

A bordo de esta misión, llamada AX-1, están Michael Lopez-Alegría, un exastronauta de la NASA convertido en empleado de Axiom que está al mando de la misión; el empresario israelí Eytan Stibbe; el inversor canadiense Mark Pathy; y el magnate inmobiliario con sede en Ohio Larry Connor.

No es la primera vez que clientes que pagan o personas que no son astronautas visitan la ISS, ya que Rusia vendió asientos en su nave espacial Soyuz para varios buscadores de emociones adinerados en los últimos años. Pero esta es la primera misión que incluye una tripulación compuesta en su totalidad por civiles sin miembros activos de un cuerpo de astronautas del gobierno. También es la primera vez que civiles viajan a la ISS en una nave espacial fabricada en Estados Unidos.

¿Cuánto costó todo esto?

Axiom reveló previamente el precio de US$ 55 millones por asiento para un viaje de 10 días a la ISS, pero la compañía se negó a comentar sobre los términos financieros para esta misión específica, más allá de decir en una conferencia de prensa el año pasado que el precio está en el “decenas de millones”.

La misión es posible gracias a una coordinación muy estrecha entre Axiom, SpaceX y la NASA, ya que la ISS está financiada y operada por el gobierno. Y la agencia espacial ha revelado algunos detalles sobre cuánto cobrará por el uso de su laboratorio en órbita de 20 años.

Solo la comida cuesta US$ 2.000 por día, por persona, en el espacio. Llevar provisiones hacia y desde la estación espacial para una tripulación comercial cuesta otros US$ 88.000 a US$ 164.000 por persona, por día. Para cada misión, contar con el apoyo necesario de los astronautas de la NASA costará a los clientes comerciales otros US$ 5,2 millones, y todo el apoyo y la planificación de la misión que presta la NASA son otros US$ 4,8 millones.

