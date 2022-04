La nave espacial de SpaceX que transporta a cuatro civiles llegó a la Estación Espacial Internacional

Sol Amaya

(CNN) — Una nave espacial de SpaceX que transporta a tres clientes y a un exastronauta de la NASA llegó esta mañana a la Estación Espacial Internacional (EEI).

El cohete despegó ayer del Centro Espacial Kennedy en Florida, dando inicio a una misión única en su tipo que llevará al grupo en una misión de 10 días a la EEI.

La nave espacial, que se separó del cohete después de alcanzar la órbita, voló libremente durante 20 horas a través de la órbita y pasó todo el viernes maniobrando lentamente más cerca de la EEI, y logró atracar en la mañana del sábado, tras resolver un problema de video.

La cápsula Ax-1 Dragon de SpaceX se acerca a la Estación Espacial Internacional, con la luna de fondo.

¿Quién ha organizado la misión?

El viaje fue gestionado por la startup Axiom Space, con sede en Houston, Texas, que busca reservar viajes en cohetes, brindar toda la capacitación necesaria y coordinar vuelos a la EEI para cualquiera que pueda pagarlo. Todo está en línea con el objetivo del gobierno de EE.UU. y el sector privado de impulsar la actividad comercial en la EEI y más allá.

¿Quiénes componen la tripulación?

A bordo de esta misión, llamada AX-1, están Michael Lopez-Alegría, un exastronauta de la NASA convertido en empleado de Axiom que está al mando de la misión; el empresario israelí Eytan Stibbe; el inversor canadiense Mark Pathy; y el magnate inmobiliario con sede en Ohio Larry Connor.

Cuando llegaron a la EEI en la nave SpaceX Crew Dragon, se unieron a siete astronautas profesionales que ya estaban a bordo de la estación espacial, entre ellos tres astronautas de la NASA, un astronauta alemán y tres cosmonautas rusos.

No es la primera vez que personas que no son astronautas visitan la EEI, puesto que, en años anteriores, Rusia ha vendido asientos en sus naves Soyuz. Sin embargo, esta es la primera misión que incluye una tripulación compuesta solo por civiles que viajan a la EEI en una nave espacial de fabricación estadounidense.

Los pasajeros del AX-1. De izquierda a derecha: Michael López-Alegría, Mark Pathy, Larry Connor, Eytan Stibbe.

¿Son turistas o astronautas?

Esta es una pregunta que se plantea en la comunidad de los vuelos espaciales en estos momentos.

Tradicionalmente, el gobierno de EE.UU. concedía alas de astronauta a cualquier persona que viajase a más de 80 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Pero las alas de astronauta comercial -una designación relativamente nueva otorgada por la Administración Federal de Aviación- no se concede tan fácilmente.

El año pasado, la FAA decidió poner fin a el programa de alas de astronauta comercial el 1 de enero de 2022. Ahora, la FAA planea simplemente enumerar los nombres de todos los que vuelan por encima del umbral de las 50 millas en un sitio web.

La cuestión de si es justo seguir llamando “astronautas” a las personas que pagan por ir al espacio es una cuestión abierta, y muchos observadores, incluidos los astronautas de la NASA, han opinado al respecto.

No todo el mundo está preocupado por las palabras.

“Si estás atando tu trasero a un cohete, creo que eso vale algo”, dijo el ex astronauta de la NASA Terry Virts a National Geographic cuando se le preguntó sobre el tema. “Cuando era piloto de F-16, no me daba envidia que llamaran pilotos a los de Cessna. Creo que todo el mundo va a saber si has pagado por ser un pasajero en un vuelo suborbital de cinco minutos o si eres el comandante de un vehículo espacial interplanetario. Son dos cosas diferentes”.

Si le preguntas a la tripulación del AX-1, no les gusta que les llamen “turistas”.

“Esta misión es muy diferente de lo que pueden haber oído en algunas de las misiones recientes -especialmente suborbitales-. No somos turistas espaciales”, dijo López-Alegría a los periodistas a principios de este mes, refiriéndose a los breves vuelos supersónicos realizados por la empresa Blue Origin de Jeff Bezos. “Creo que hay un papel importante para el turismo espacial, pero no es lo que pretende Axiom”.

La tripulación sí se sometió a un amplio entrenamiento para esta misión, asumiendo gran parte de las mismas tareas que los astronautas profesionales en formación. Pero el hecho es que los tres clientes de pago de este vuelo -Stibbe, Pathy y Connor- no fueron seleccionados de entre miles de solicitantes y no están dedicando gran parte de sus vidas al esfuerzo.

La propia Axiom ha sido más frívola en el uso de la palabra en el pasado.

“‘Vuelos espaciales comerciales’. Turismo espacial. Lo llames como lo llames, está ocurriendo. Y pronto”, escribió la empresa en su sitio web.

¿Cuánto ha costado el viaje?

Axiom Space reveló al principio que cada asiento valdría 55 millones de dólares para un viaje de 10 días a la EEI y, en una conferencia de prensa del año pasado, afirmó que costaría “decenas de millones”. No obstante, la startup no ha querido ofrecer más detalles sobre el dinero que ha supuesto esta misión.

La misión ha sido posible por la coordinación entre Axiom, SpaceX y la NASA, ya que la EEI está financiada y operada por el gobierno.

La agencia espacial ha revelado algunos detalles sobre cuánto cobrará por el uso de la estación.

Solo la comida cuesta 2.000 dólares al día y por persona en el espacio. Llevar y traer provisiones a la estación espacial para una tripulación comercial supone entre 88.000 a 164.000 dólares por persona y día. Para cada misión, llevar el apoyo necesario de los astronautas de la NASA costará a los clientes otros 5,2 millones de dólares, y todo el apoyo y la planificación de la misión que presta la NASA son otros 4,8 millones de dólares.

¿Qué harán en el espacio?

Cada uno de los miembros de la tripulación tiene una lista de proyectos de investigación en los que piensa trabajar.

Connor investigará cómo los vuelos espaciales afectan a las células senescentes, que son células que han dejado el proceso normal de replicación y están “relacionadas con múltiples enfermedades relacionadas con la edad”, según Axiom. Esta investigación se llevará a cabo en colaboración con la Clínica Mayo y la Clínica Cleveland.

En la lista de tareas de Pathy figuran otras investigaciones médicas, más centradas en la salud de los niños, que llevará a cabo en colaboración con varios hospitales canadienses, y algunas iniciativas de concienciación sobre la conservación.

Stibbe también realizará algunas investigaciones y se centrará en “actividades educativas y artísticas para conectar a la generación más joven en Israel y en todo el mundo”, según Axiom. Stibbe vuela en nombre de la Fundación Ramon, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la educación espacial que lleva el nombre del primer astronauta israelí, Ilan Ramon, que murió en el desastre del transbordador espacial Columbia en 2003. La biografía de Stibbe en Axiom dice que él y Ramon compartieron una “estrecha” amistad.

Durante el tiempo de inactividad, la tripulación también tendrá la oportunidad de disfrutar de amplias vistas de la Tierra. Y, en algún momento, compartirán una comida con los demás astronautas a bordo. Su comida ha sido preparada en colaboración con el famoso chef y filántropo José Andrés. Sus comidas “se basan en los sabores y platos tradicionales de la España natal del comandante López-Alegría”, según Axiom.

¿Es seguro ir a la EEI mientras hay un conflicto con Rusia?

Rusia es el principal socio de Estados Unidos en la EEI y la estación espacial ha sido aclamada durante mucho tiempo como símbolo de la cooperación tras la Guerra Fría.

Sin embargo, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre el terreno han alcanzado un punto álgido con la invasión rusa en Ucrania. Estados Unidos y sus aliados han impuesto fuertes sanciones a Rusia, y el país ha tomado numerosas represalias, como negarse a vender motores de cohetes rusos a empresas estadounidenses. El director de la agencia espacial rusa, Roscosmos, ha llegado a amenazar en las redes sociales con retirarse del acuerdo sobre la EEI.

A pesar de todo, la NASA ha asegurado en repetidas ocasiones que, internamente, la NASA y sus homólogos rusos están trabajando juntos sin problemas.

“La NASA es consciente de los recientes comentarios sobre la Estación Espacial Internacional. Las sanciones estadounidenses y las medidas de control de las exportaciones siguen permitiendo la cooperación espacial civil entre Estados Unidos y Rusia en la estación espacial”, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson, en una declaración reciente. “La relación profesional entre nuestros socios internacionales, astronautas y cosmonautas continúa para la seguridad y la misión de todas las personas a bordo en la EEI”.

