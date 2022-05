California espera aumentar el salario mínimo a US$ 15,50 por hora

Victoria Fernandez

(CNN) — Se espera que el salario mínimo de California aumente a US$ 15,50 por hora el próximo mes de enero debido a que se activó una disposición estatal con respecto a la inflación, dijo este jueves la oficina del gobernador Gavin Newsom.

La oficina de Newsom indicó en un comunicado que la ley de salario mínimo del estado requiere un aumento acelerado cuando la inflación supera el 7%. El Índice de Precios al Consumidor, que mide una canasta de bienes y servicios, subió un 8,3% en los 12 meses que terminaron en abril, informó este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales.

“La pandemia del covid-19 ha provocado interrupciones persistentes en la cadena de suministro y las fricciones en el mercado laboral provocando la inflación a su tasa más alta en 40 años”, dice el comunicado. “Estas condiciones se han visto agravadas aún más por la guerra de Rusia en Ucrania”.

California actualmente exige US$ 14 por hora para empleadores con 25 empleados o menos y US$ 15 por hora para empleadores con 26 o más empleados, según el Departamento de Relaciones Industriales del estado. Los empleadores con menos de 26 empleados originalmente iban a estar obligados a aumentar el salario mínimo a US$ 15 a partir del 1 de enero de 2023, dijo el departamento.

Según la disposición recién activada, la oficina del gobernador dijo que se requerirá el salario mínimo de US$ 15,50 para todos los trabajadores.

