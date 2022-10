La falta de seguros contra inundaciones en el muy afectado centro de Florida deja a familias en apuros tras el huracán Ian

“Es increíble”, dijo Sanders. “Siempre he tenido un trabajo, he pagado mis facturas, he liquidado mi casa, tenía todo preparado para la jubilación… y ahora tengo 75 años y no tengo casa”.

Mientras tanto, incluso algunas de las familias afectadas por Ian que tienen un seguro contra inundaciones están descubriendo que no es suficiente para cubrir todos sus daños. El seguro federal contra inundaciones limita las indemnizaciones por daños en viviendas unifamiliares a US$ 250.000 y el contenido de la casa a US$ 100.000.

Floodwaters that swept through a Seminole County neighborhood left the lower story of a Geneva house under water.

Sin un seguro contra inundaciones, personas como Trompeta se verán obligadas a solicitar otras ayudas gubernamentales, como los programas de asistencia individual de la FEMA. Esos pagos tienen un tope de unos US$ 38.000, y tras los huracanes pasados, muchas personas acabaron recibiendo entre US$ 5.000 y US$ 10.000, dijo Roy Wright, ex director general del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones de la FEMA.

