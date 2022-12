La increíble historia real de cuando un astronauta jugó al golf en la Luna

Pero los golfistas ocasionales no juegan con un restrictivo y voluminoso traje espacial y unos gruesos guantes, no están moviendo un palo sin peso en una sexta parte de la gravedad de la Tierra, apenas pueden ver sus pies y, con la excepción de cierta estrella de TikTok, no están moviendo el palo con una sola mano.

Nada de esto figuraba en el inventario de la NASA. El programa Apolo costó casi US$ 25.000 millones, unos US$ 246.000 millones actuales, según un análisis de 2019 de The Planetary Society, lo que dio un nuevo significado a la frase “el tiempo es oro”. Con minutos que valen millones, los calendarios de las caminatas lunares siguieron una estrategia meticulosamente diseñada para asegurar la máxima eficiencia.

