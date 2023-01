Agentes inmobiliarios dicen que ya no pueden imaginar trabajar sin ChatGPT

“Puedo estar en un automóvil con un cliente cuando me preguntan cuáles serán los pagos de su hipoteca”, dijo Trelles. “Puedo preguntarle a ChatGPT cuál sería el pago de una hipoteca en una compra de US$ 14 millones a una tasa de interés del 7,2 % amortizada en 25 años con dos puntos de origen al cierre, y en dos segundos me da esa información. También me explica cómo obtuvo la respuesta. Es asombroso”.

Frank Trelles, un agente de bienes raíces comerciales de State Street Realty en Miami, dijo que también pagaría para seguir usando la herramienta, que ya ha impactado la forma en la que hace negocios. “Tan pronto como lo probé, me convenció”, comentó. “Fui a inscribirme en un paquete, pensando que costaría al menos US$ 100 por mes, y me sorprendió que fuera gratis. Sin embargo, nada en este mundo es gratis, y eso me puso un poco nervioso”.

ChatGPT es gratis por ahora, pero OpenAI, la compañía que lo respalda, considera un cargo mensual de US$ 42. Asion dijo que “ni siquiera es una pregunta” si pagaría por acceder a él. “Pagaría fácilmente US$ 100 o US$ 200 al año por algo como esto”, dijo. “Estaría loco si no lo hiciera”.

“Lo he estado usando durante más de un mes, y no recuerdo la última vez que algo me cautivó tanto”, dijo Andres Asion, un corredor de Miami Real Estate Group.

