Testigo declara que Genaro García Luna trabajaba para el Cartel de Sinaloa

Durante el contrainterrogatorio del abogado César de Castro, Arellano Aguilera dijo que no estaba de acuerdo con el ascenso de García Luna a secretario de Seguridad Pública federal porque desde su punto de vista no había sido promovido desde adentro de la organización policial ni había recibido formación de ese tipo. Dijo que no estaba de acuerdo, porque personas que conocía en esos cargos “habían trabajado más de 30 años en la Policía”.

