La extrema derecha se impone en nueva elección de constituyentes en Chile

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró el domingo que “el proceso anterior fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar, desde ya, al Partido Republicano —que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección—, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendettas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales”.

