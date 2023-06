Qué significa ser de género fluido

“Cuando recibo respuestas negativas o gente que me dice que mi género no es válido o que está equivocado, es frustrante e hiriente, pero en realidad me entristece que la gente todavía no esté dispuesta a dar un paso atrás”, dijo Luxion. “No hace daño a nadie. Así que no entiendo por qué se oponen tanto”.

“La gente confunde personalidad y género. Mi personalidad no es estereotípicamente femenina. Así que incluso cuando llevo falda y todo, la gente me ve como un hombre con falda, para bien o para mal. … No creo que me traten como lo harían con muchas personas trans u otras personas de género fluido que actúan de forma más femenina”, afirma Webb.

“Mi voz se eleva un poco. Dejo caer los hombros. Dejo que la gente se acerque a mí emocional y físicamente”, explica Do. “Para mí en particular, cuando estoy en contacto con mi lado femenino, me siento suave”.

Luxion está de acuerdo en que el Internet, junto con la aparición de celebridades de género fluido como Ruby Rose, de “Orange Is the New Black”, ha hecho que los millennials se sientan más cómodos expresando su género.

