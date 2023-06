ANÁLISIS | El dos veces procesado Trump se enfrenta ahora a su segunda acusación penal mientras busca recuperar la Casa Blanca

– En otra revelación que aumentó el misterio en torno al caso y puede haber profundizado la exposición potencial de Trump, The New York Times informó por primera vez esta semana que Mark Meadows, el ex secretario general de la Casa Blanca, testificó ante un jurado investigador que le preguntó sobre el manejo de Trump de documentos clasificados y los intentos de anular las elecciones de 2020, esfuerzos que Smith también está investigando.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.