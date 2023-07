Ataques cibernéticos repercuten en las finanzas de la Hacienda Pública en Costa Rica, según órgano fiscalizador

El informe dice que el monto por pagos que no correspondían alcanzó el equivalente de casi US$ 15 millones, mientras que lo adeudado llegó a más de US$ 6,2 millones. La auditoría financiera también señaló que, al 31 de diciembre de 2022, el ministerio no había podido clasificar a qué tipo de impuesto correspondían unos US$ 529 millones en ingresos, que se recaudaron durante los meses del ciberataque.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.