ANÁLISIS | Así es cómo Trump manipula a sus rivales republicanos con una posición tortuosa sobre sus batallas legales

Haley ha sido más explícita al declarar a Trump una responsabilidad en las elecciones generales y dijo la semana pasada: “Por eso me postulo… porque necesitamos un nuevo líder generacional. No podemos seguir lidiando con este drama o lidiando con la negatividad. No podemos seguir lidiando con todo esto”.

Los republicanos pro-Trump de la Cámara ahora celebran audiencias diseñadas para probar sus afirmaciones de que el gobierno está políticamente armado contra él. Y en una señal de su poder perdurable, Trump obtuvo el acuerdo del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para considerar medidas legislativas para eliminar sus dos juicios políticos, a pesar de que tales votos no tendrían sentido constitucionalmente. La expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se burló de McCarthy en una aparición en el programa “State of the Union” de CNN este domingo y dijo que “Donald Trump es el titiritero. ¿Y qué hace él todo el tiempo sino poner el foco en las cuerdas?” Y agregó: “Estas personas se ven patéticas”.

