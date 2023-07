Estos ocho hábitos podrían darte hasta 24 años más de vida, revela un nuevo estudio

El estudio solo pudo demostrar una asociación, no una causa y efecto directos, y dado que se centró en los veteranos, las conclusiones pueden no trasladarse a todas las personas. Sin embargo, los veteranos que participaron en el estudio “estaban jubilados y no en servicio activo ni asistían a entrenamiento militar”, señaló Nguyen. “Aun así, las cifras no necesariamente podrían trasladarse directamente a una población general”.

¿Cuáles son esos hábitos saludables que parecen tan mágicos? Nada que no hayas oído antes: hacer ejercicio, seguir una dieta sana, reducir el estrés, dormir bien y fomentar relaciones sociales positivas. Por otro lado, no fumes, no bebas demasiado y no te vuelvas adicto a los opiáceos.

