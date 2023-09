Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo: qué esperar, cartelera, horarios, cómo ver en vivo por TV e internet

Jesús Ramos Jr. vs. Erickson Lubin – peso mediano ligero Yordenis Ugas vs. Mario Barrios – por el título vacante interino de peso welter del CMB Elijah García vs. Armando Reséndiz – peso mediano Frank Sánchez vs. Scott Alexander – peso pesado Gabriel Valenzuela vs. Yeis Gabriel Solano – peso superligero Terrell Gausha vs. KeAndre Leatherwood – peso mediano Oleksandr Gvozdyk vs. Isaac Rodrigues – peso semipesado Curmel Moton vs. Ezequiel Flores peso superpluma Justin Viloria vs. Ángel Barrera – peso superpluma Bek Nurmaganbet vs. Abimbola Osundairo – peso supermediano Abilkhan Amankul vs. Joeshon James – peso mediano

