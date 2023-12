Historia de dos maletas perdidas, o por qué tal vez quieras que Icelandair pierda tu equipaje

A la mañana siguiente, en un pequeño autobús turístico, mi teléfono me avisó que mi maleta estaba en el aeropuerto y que me la entregarían ese mismo día. Respondí que estaríamos fuera hasta la noche y pregunté si podían entregármela cuando estuviéramos de vuelta. Me contestaron inmediatamente que lo intentarían.

Después de recuperar el sueño en nuestro Airbnb, nos dirigimos a Laugavegur esa tarde, donde el amable personal encontró una parka de calidad industrial para mi esposa, que más tarde enumeró como uno de los aspectos más destacados de nuestra divertida y aventurera semana en Islandia. A mí me dieron un par de calcetines gruesos de alta calidad con motivos nórdicos que me ordenaron no devolver.

