OPINIÓN | ¿Termina la guerra en Ucrania? Paisaje después de la batalla

Pero no se trata de dinero. Estados Unidos le ha entregado ya a Ucrania US$ 76.900 millones en ayuda militar y humanitaria, de acuerdo con el Instituto Kiel para la Economía Mundial, que sumada a la de los 20 países que apoyan a Washington asciende a US$ 248.507 millones. Se trata de que, a pesar de todos los crímenes de guerra reflejados en la prensa, los militares rusos muertos y las especulaciones sobre la salud de Vladimir Putin, Ucrania no ha podido vencer a los invasores. Se trata de la innegable ventaja militar rusa en hombres, armamentos, capacidad industrial y solidez económica sostenida por su alianza con China. Se trata de su larga historia militar, y de los otros países que, como Irán y Corea del Norte, miran felices como su enemigo común, EE.UU., no ha logrado ganar esa guerra de poder a distancia.

