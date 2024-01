Más estadounidenses podrán obtener insulina por US$ 35

Novo Nordisk podría evitar alrededor de US$ 350 millones en nuevos reembolsos y ganar casi US$ 210 millones más en NovoLog y Levemir. Mientras tanto, Sanofi podría evitar US$ 560 millones en reembolsos y obtener US$ 200 millones adicionales en ganancias con Lantus.

En marzo, Eli Lilly instituyó un límite mensual automático de US$ 35 en los costos de bolsillo para aquellos con seguro comercial que compran sus productos de insulina en farmacias minoristas participantes. Las personas sin seguro pueden descargar la tarjeta de ahorros del Lilly Insulin Value Program, que les permite obtener el medicamento por US$ 35 al mes.

Novo Nordisk lanzó en septiembre el programa MyInsulinRx, que proporciona un suministro de insulina para 30 días por US$ 35 a pacientes elegibles, incluidos los que no tienen seguro. La compañía también ofrece una tarjeta de ahorro de copagos que permite a los pacientes elegibles comprar sus productos de insulina por tan solo US$ 35 y no más de US$ 99, dependiendo de su cobertura de seguro médico.

