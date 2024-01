Estos son los aumentos de precios de enero en Argentina

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires autorizó el aumento en la tarifa de subterráneo y el boleto pasará de 80 a 110 pesos argentinos (US$ 0,099 a US$ 0,14, de acuerdo con la cotización oficial) en los primeros días de enero. El incremento del 56% está previsto que se haga en dos etapas: la primera se llevará a cabo en el primer mes del año. Está previsto que el precio del boleto trepe a 125 pesos argentinos (US$ 0,15) en los próximos meses.

A su vez, explicó que “las escuelas con 100% de aportes estatales pueden partir sus cuotas de 25.000 a 50.000 pesos argentinos (de unos US$ 30 a unos US$ 61, si se toma la cotización oficial), dependiendo si tienen materias extraprogramáticas o no”, y si no tiene ninguna actividad extra oscilan “entre 20.000 y 25.000 pesos argentinos (de unos US$ 24 a unos US$ 30)”.

