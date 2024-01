Muere Glynis Johns, estrella de “Mary Poppins”, a los 100 años

Durante las décadas de 1980 y 1990, Johns apareció en varias series de televisión, incluida “Coming of Age” de 1988 y la comedia dramática de 1994 “The Ref”, junto a Denis Leary y Judy Davis. Otras de las producciones en las que estuvo incluyen “While You Were Sleeping” de 1995 y la comedia de 1999 “Superstar”.

También es conocida por haber interpretado el papel de Desiree Armfeldt en la obra de Broadway de 1973 “A Little Night Music”, un personaje que más tarde interpretó Elizabeth Taylor en la adaptación cinematográfica de 1977. Johns ganó un premio Tony por su trabajo en la versión teatral, en el que su estilo vocal distintivamente gutural brilló mientras cantaba la famosa balada compuesta por Stephen Sondheim “Send In the Clowns”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.