Opositores, aliados y juristas lanzan duras críticas a la consulta popular impulsada por el presidente Noboa

El jurista Ramiro García insiste en que no hace falta un proceso electoral para lograr esas reformas. “Van a gastar US$ 50 millones para aprobar normas legales que podrían enviarse por proyecto de ley e incluso normas que ya existen. Para revisar el patrimonio de los jueces no hace falta reforma”.

“Daniel Noboa no necesita una consulta para legitimarse, no es un pretexto para legitimarse. No es un proceso fácil comunicar para que todos entiendan, pero es un gran paso en lo político”, dice.

“La forma no me gustó, es como que de repente no les gustó que el tema sea la consulta, sino que ellos también quieren brillar, es un tema de ego”, dice.

