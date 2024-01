Cómo Japón pasó más de un siglo protegiendo su arquitectura de los terremotos

Pilar antisísmico utilizado en el diseño de una antigua casa de madera en Miyama, prefectura de Kioto. (Crédito: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis/Getty Images)

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.