¿Por qué los entrenamientos de TikTok pueden ser peligrosos o ineficaces? Esto dicen los expertos

Estudios recientes indican precaución. Casi dos tercios de las principales cuentas de “fitspiration” de Instagram no contenían información creíble, según un estudio de 2023 publicado en BMC Public Health. Un análisis de 1.000 entradas de TikTok relacionadas con la alimentación, la nutrición y la pérdida de peso, publicado en la revista PLOS One, incluía contenido normativo sobre el peso, como la glorificación de la pérdida de peso. Y aunque los influencers del fitness pueden animar a la gente a ser más activa físicamente, lo cual es positivo, la calidad y exactitud de su contenido es motivo de preocupación, según una revisión de 2022 en Frontiers in Public Health.

