¿Cómo decidieron los sobrevivientes de la tragedia de los Andes alimentarse de los muertos?

“Empezamos a intercambiar ideas, a exponer argumentos: nos vamos a morir todos si no comemos la carne de los muertos”, prosiguió Strauch. Roberto Canessa, el estudiante de Medicina del grupo, describió cómo sus cuerpos se estaban consumiendo por inanición y cómo la carne humana podría servirles de sustento. “Algunos decían no, es imposible, no lo vamos a hacer”, contó Strauch. Los más reticentes o a los que más les costaba la idea eran José Luis “Coche” Inciarte, el capitán del equipo Marcel Pérez del Castillo, Numa Turcatti o el matrimonio Methol.

“Nos íbamos debilitando rápidamente”, contó a CNN Eduardo Strauch. Por eso, entre algunos supervivientes empezaron a discutir veladamente el tema. “Nos estamos quedando muy débiles, tenemos que buscar proteínas, porque si no en 2, 3 días más no vamos a poder ni levantarnos, ni pensar, ni nada”. Alrededor del décimo día en la montaña, la mayoría era consciente de que ya no podían soportar mucho más sin morir de hambre. Trataron hasta de comer –sin éxito– las suelas de los zapatos.

