Un director venezolano invitó a refugiados que nunca habían tocado instrumentos a unirse a su orquesta. Eso cambió su vida

“Comprendí el significado de la vida porque fui muy amado y cuidado. Cuando era mi cumpleaños, me hacían un pastel… Incluso ahora, cada vez que me comunico con Ron, él me dice: ‘Siempre tenemos una puerta abierta para ti'”, dice Kazemi.

“Eso fue muy importante para mí, porque cuando llegué aquí, la pasé muy mal… No me permitieron trabajar. No tenía dinero. Entonces, si no hubiera sido parte de la Dream Orchestra y no hubiera conocido a Ron, no sé dónde estaría”, dice.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.