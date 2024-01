Médico de Gaza cuya llamada telefónica en vivo conmocionó a los israelíes hace 15 años reflexiona sobre el trauma de la actual guerra

Más tarde escribió un libro de memorias sobre su experiencia: “I Shall Not Hate: A Gaza Doctor’s Journey on the road to Peace and Human Dignity” (“No odiaré: el viaje de un médico de Gaza por el camino de la paz y la dignidad humana”). El cinco veces nominado al Premio Nobel de la Paz, de 68 años, emigró a Canadá con los hijos que le quedaban, y ahora es profesor de la Escuela de Salud Pública Dalla Lana de la Universidad de Toronto.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.