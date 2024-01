Activistas de Ecuador advierten que impulsarán destitución de Noboa si incumple con cierre petrolero de la reserva Yasuní

“Creo que la moratoria es un camino viable. Estamos en guerra, no estamos en la misma situación que hace dos años y nosotros logramos parar una avalancha de violencia y destrucción (…) Una forma moratoria en la que podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este tiempo, que es un tiempo clave que si no lo luchamos y no lo financiamos perdemos el país. Por lo menos debería (la moratoria) ser de un año adicional”, dijo Noboa este lunes al medio local Teleamazonas.

