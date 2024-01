Tuvieron un amor efímero de vacaciones y tomaron caminos distintos. Cuatro años después ella le escribió: “¿Me recuerdas?”

Aunque Gabriella y Dan no han vuelto juntos a Escocia, les encantaría hacerlo. Esta vez quieren ir a Skye y llegar hasta la cima del Old Man of Storr.

“No esperaba que fuera tan emotivo cuando lo vi de verdad y no esperaba que me impactara tanto”, dice Gabriella. “Me impactaron sus ojos otra vez. Fue romántico. No creía que fuera a ser tan impactante, pero lo fue. Había algo entre nosotros”.

“Poco después decidí que era mejor no seguir en contacto”, dice. “Quería centrarme en mi vida en Italia. No tenía ningún deseo de trasladarme a Estados Unidos. Tenía una vida diferente y me dije: ‘Sabes que esto no va a ninguna parte. Es mejor que no sigamos con esto'”.

