OPINIÓN | La verdad oculta sobre los ovnis

Reid dijo a un reportero en Nevada en 2021 que, aunque se trataba de un programa secreto para investigar los ovnis, Bigelow no se benefició de “algún trato de favor (…), se sacó a licitación”. Reid también dijo a The New York Times: “No estoy avergonzado o apenado o arrepentido de haber puesto esto en marcha (…). Creo que es una de las cosas buenas que hice en mi servicio en el Congreso”.

“¿Qué es más probable?” preguntó Kirkpatrick. “¿El hecho de que haya una tecnología de punta que se esté comercializando en Florida y de la que tú no sepas nada, o que tengamos extraterrestres?”, dijo. “Y me genera más perplejidad cuando les enseñas ‘aquí está la empresa de Florida que construye exactamente lo que has descrito’. Y su respuesta es ‘bueno, no, no, no, tienen que ser extraterrestres, y lo estás encubriendo'”.

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America, profesor de prácticas en la Universidad Estatal de Arizona y presentador del podcast de Audible “In the Room with Peter Bergen”, que también se puede escuchar en Apple y Spotify. Erik German es el productor principal de “In the Room”. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Puedes leer más artículos de opinión en cnne.com/opinion.

