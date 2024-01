La angustia persiste entre las familias de niños transgénero que buscan atención médica fuera de Texas y luchan contra una prohibición estatal

“Quieren ser capaces de atender a todas las personas, en particular a las más vulnerables y marginadas, porque es ahí donde pueden ver el mayor impacto a través de su trabajo”, dijo Sheldon. “Así que, incluso decirle a alguien que no puede atender a una proporción muy pequeña de su población… significa que no es un compromiso que estén dispuestos a asumir”.

“Cada vez me preocupo porque no se si podremos pagar la próxima cita”. dijo Marks. “Igualdad del Sur nos ha ayudado, pero no sé si va a haber una próxima vez y si van a poder ayudarnos”.

“Fue realmente estresante”, dijo Ryan a CNN. “Todavía me quedaba un mes de THR y no sabía cuándo iba a poder continuar porque no veo un futuro para mí en el que no sea un hombre, un chico”.

Aún así, Campbell sabía que tenía que abandonar Texas, donde “mi hijo no podría recibir atención de afirmación de género, lo que no era una opción para nosotros como padres”, dijo a CNN. “Los niños trans tienen tasas extremadamente altas de suicidio, y no tener atención de afirmación de género aumenta esa tasa aún más”.

“Pensé: ‘¿Por qué tengo tanto miedo? Ya no estoy en Texas'”, recuerda a CNN. “Me repetía a mí misma: ‘Ya no estás en Texas, no pasa nada'”.

