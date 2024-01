La temporada de impuestos 2023 comienza este lunes: 8 cosas que hacer antes de presentar la declaración

No hay limitación de ingresos en cuanto a quién puede utilizar el programa, pero Direct File no puede ser utilizado por los declarantes que detallan sus deducciones. Y no estará abierto a aquellos con muy diferentes tipos de ingresos fuera de sus ganancias W-2 de los empleadores, los beneficios de la Seguridad Social, los ingresos por intereses y subsidio de desempleo. Por último, el programa no se puede utilizar para presentar las declaraciones estatales, por lo que tendrás que hacerlo por separado, aunque es posible que tu estado tenga su propio programa de declaración gratuita. (Más detalles sobre el programa federal Direct File aquí).

“Decimos que no queremos documentos en papel. Pero eso no significa que un documento no exista”, dijo O’Saben.

Presentar la declaración de impuestos es una tarea que quizás no te guste, pero que no puedes ignorar, al menos no sin una multa potencialmente considerable.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.