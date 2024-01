Sobrino del expresidente Pedro Castillo se entrega a la justicia peruana

El abogado de Fray Vásquez agregó que la última vez que se comunicó con su cliente fue en diciembre y que “hasta el momento no he sido retirado de la defensa y tampoco me han comunicado que no necesita mis servicios”.

Iván Ramírez, abogado de Vásquez Castillo, quien ha afirmado en varias oportunidades ante los medios de comunicación que su defendido es inocente, dijo este lunes a CNN que no coordinó la entrega de su defendido.”Ha sido una decisión personal del señor Fray Vásquez”. Ramirez explicó que “nunca he estado de acuerdo que el señor se entregue a las autoridades y que se someta a un proceso de colaboración porque he revisado su carpeta fiscal y no he encontrado evidencias de que él haya cometido delitos”.

