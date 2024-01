ANÁLISIS | Biden tiene que lidiar con una segunda guerra que no quería. Su tarea es contenerla

No hay indicios de que EE.UU. vaya a atacar suelo iraní. El principal portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo repetidamente a los periodistas este lunes que Estados Unidos no tiene ningún interés en una guerra con Irán ni con su régimen clerical. Y las consecuencias de un ataque estadounidense contra Irán serían probablemente tan escalofriantes -probablemente desencadenando que los aliados de Teherán, como Hezbollah, atacaran de lleno intereses israelíes y estadounidenses y provocaran una gran guerra entre Estados Unidos e Irán- que se trata de una posibilidad impensable. Es fácil para los republicanos -especialmente para aquellos como Haley, cuyo camino a la Casa Blanca parece poco prometedor- aconsejar golpear a Irán. Es Biden quien será responsable de las consecuencias. Y desde un punto de vista puramente estratégico, arriesgarse a una guerra de gran magnitud en Medio Oriente que podría causar bajas masivas en Estados Unidos para vengar la muerte de tres soldados, por terribles que sean sus muertes, no representaría una ecuación sensata.

La justificación para atacar Irán sería que los ataques incrementales y calibrados contra los aliados iraníes no han funcionado y que Irán es una amenaza mortal para Estados Unidos y sus aliados y solo podría ser disuadido mediante una acción militar directa. Aun así, la lección del asesinato por Trump del jefe de la inteligencia iraní Qasem Soleimani en 2020 es que no impidió que Irán ampliara su amenaza regional. De hecho, la red de aliados que amenazan a Estados Unidos y a sus socios fue obra de Soleimani. Y Trump no se atrevió a atacarlo dentro de Irán. El ataque tuvo lugar en Bagdad.

También está claro que el esfuerzo del Gobierno de Biden por evitar una escalada no está funcionando. Los ataques estadounidenses contra las milicias respaldadas por Irán en toda la región, que siguieron a más de 160 ataques contra instalaciones militares estadounidenses, no disuadieron el ataque con dron del domingo. Y los ataques con misiles y drones contra la navegación comercial en el mar Rojo no han cesado a pesar de los continuos ataques aéreos estadounidenses contra sus bases de lanzamiento e infraestructuras en Yemen.

