El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dice que su gobierno no reconocerá los resultados de las elecciones en Venezuela

“No es que no reconocemos, no estamos de acuerdo en absoluto de que no haya elecciones libres en Venezuela, pero en este momento no es que no reconocemos el Gobierno de Maduro. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones ya que no han sido elecciones libres”, afirmó el mandatario en entrevista transmitida este martes en Ecuavisa.

(CNN Español) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este martes que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, pero matizó que esto no significa que no reconozca al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.