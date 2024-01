Muere Chita Rivera, cantante y actriz ganadora del premio Tony, a los 91 años

Rivera recibió un récord de 10 nominaciones a los premios Tony y ganó dos por “The Rink” y “The Kiss of the Spider Woman”. Su incomparable carrera en Broadway se extendió por varias décadas, desde interpretar a Anita en “West Side Story” hasta actuar junto a Dick Van Dyke en “Bye Bye Birdie” y participar en musicales característicos de Bob Fosse como “Chicago” y “All That Jazz”.

