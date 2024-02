Juez desecha proceso contra Juan Collado, abogado de políticos e influyentes en México

“Otra es que ya dejaron en libertad al abogado Collado, el abogado de Salinas de Gortari”, mencionó López Obrador, aunque no aclaró si se refería al expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) a o a su hermano Raúl. Aunque cercano al expresidente, Collado fue abogado de Raúl Salinas de Gortari y más tarde del expresidente Enrique Peña Nieto. “Está podrido el Poder Judicial, para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría, no ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México, se necesita una reforma”, agregó López Obrador.

