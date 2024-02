ANÁLISIS | La economía es la principal preocupación de los salvadoreños mientras el país crece a ritmo lento

Y el panorama puede no mejorar en 2024: la unidad investigativa de The Economist estimó que para este año “la actividad económica seguirá enfriándose a medida que el aumento brusco y sincronizado de las tasas de interés mundiales surtan mayor efecto”. The Economist no confía en que se materialice un acuerdo entre San Salvador y el FMI “dado el historial de heterodoxia macroeconómica del Gobierno, como lo ilustra el uso oficial de bitcoin como moneda de curso legal”. Sin eso, son pocas las probabilidades de impulsar un mayor desarrollo de infraestructura.

Pero las cifras muestran que El Salvador es el país que menos aumento tuvo del PIB en Centroamérica (Panamá y Costa Rica lideraron este rubro). Y en cuestiones de inversión extranjera directa, mientras que Costa Rica tuvo US$ 3.673 millones en 2022 y Panamá US$ 2.513 millones en inversión, El Salvador tuvo una cifra negativa de US$ 101 millones menos, que se explican en “desinversiones en el sector de manufacturas (US$ 294 millones menos), que no pudieron compensarse con las inversiones en servicios, que también se redujeron con relación a 2021 (-35%)”, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“Decidimos enfrentar la delincuencia directamente a pesar del costo económico que pudiera tener. Sorpresivamente terminó el año 2022 y no cayó el PIB, más bien subió. No lo que hubiéramos querido. No cayó. Subió. Y ahora vamos a terminar el 2023 y tampoco cayó el PIB, más bien subió”, agregó.

