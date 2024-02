Las acciones de Meta aumentan un 14%. A los inversores les encanta su primer dividendo

Meta espera que los gastos de capital para todo el año estén entre US$ 30.000 millones y US$ 37.000 millones (un aumento de US$ 2.000 millones del rango que informó anteriormente) que, según la compañía, estaría impulsado por inversiones en servidores y centros de datos con y sin IA, incluida la construcción de nuevos centros de datos. (Los gastos de capital, en términos generales, son lo que una empresa gasta en activos físicos, como fábricas o equipos).

