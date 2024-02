Tormenta política en Colombia por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027

La decisión de Panam Sports ha desatado en Colombia todo tipo de reacciones en sectores políticos y de opinión. El congresista Agmeth Agmeth Escaf, del partido Pacto Histórico, sostiene que debe haber una responsabilidad política por esta situación y le pidió al mandatario reconocer los errores. “Lo mínimo, presidente, es reconocer con humildad el error y no buscar culpables en otro lado. Sabes que soy y he sido tu aliado incondicional, que de charista no tengo un pelo, que te digo lo que te digo desde el más profundo respeto y cariño, pero antes que petrista o congresista del Pacto, me debo a Barranquilla, mi tierra prometida, y Barranquilla merece una respuesta distinta de tu parte”, argumentó Scaf en su cuenta en X.

Una vez conocida la decisión final de Panam Sports, el presidente Gustavo Petro, a quien varios sectores de la oposición e incluso del partido de gobierno Pacto Histórico lo señalan de no haber hecho lo suficiente para garantizar la realización del encuentro deportivo regional, dijo que la culpa no era de su administración. “El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos, así lo dice la carta que me envió el comité olímpico. Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría, antes de llegar a esta fecha los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia. Ya había un compromiso del presidente de la organización con el presidente de Paraguay. Ese tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia”, sostuvo este jueves en su cuenta en la red social X.

