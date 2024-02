Mientras se cumplen dos años de la invasión rusa a Ucrania, Europa se enfrenta a cuestiones difíciles

A principios de este mes, los líderes de la UE acordaron un paquete de US$ 54.000 millones para Ucrania de aquí a 2027. El Reino Unido, posiblemente el principal actor en materia de seguridad en la región, también ha prometido más de US$ 15.000 millones a Ucrania desde 2022. Para el Instituto Kiel, Estados Unidos ha gastado US$ 66.000 millones y otros US$ 60.000 millones están en trámite.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.