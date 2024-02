Biden califica el acuerdo fronterizo como “el más fuerte” de la historia

“Con el tiempo, nuestras leyes y nuestros recursos no han seguido el ritmo de nuestro sistema y éste no funciona. Y nuestra política no ha logrado solucionarlo”, dijo Biden. “El acuerdo bipartidista representa las reformas más justas y humanas en mucho tiempo. No obtuve todo lo que quería. También incluye el conjunto de reformas más duro de la historia para asegurar la frontera”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.