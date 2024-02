Peso Pluma cancela su show en el Festival de Viña del Mar y será reemplazado por Trueno

La anunciada visita de Peso Pluma generó durante los meses previos diversas reacciones entre las autoridades de Chile. El directorio de la Televisión Nacional de Chile (TVN) -uno de los canales que transmite el festival- había solicitado formalmente a la organización cancelar la invitación al cantante mexicano, mientras que la ministra del Interior, Carolina Tohá, había afirmado: “El Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y el sexismo y hace todo lo posible porque ello no suceda”.

