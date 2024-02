Cuatro cosas a tener en cuenta en las primarias republicanas de Carolina del Sur

De particular interés, escribe Harry Enten de CNN, son los condados de Charleston y Richland, los únicos dos que Trump no ganó durante las primarias republicanas de 2016. Hogar de dos de los centros urbanos del estado, una derrota allí difícilmente significaría la perdición para el expresidente, pero podría ser un anticipo de las dificultades que se avecinan, y una señal de que Trump aún no ha puesto a todo el Partido Republicano bajo su control.

New Hampshire ofreció una oportunidad similar, en términos de reglas de votación, y aún así Trump ganó las primarias republicanas por 11 puntos, con el 54% de los votos. El 43% de Haley, combinado con los votos emitidos por los otros candidatos no Trump en la boleta, no habría sido suficiente para cambiar el resultado.

El equipo de Haley se ha negado en su mayoría a hacer predicciones, no sobre el resultado y ciertamente no sobre qué tipo de derrota podría o no superar. La operación parece destinada a continuar al menos hasta marzo y cuenta con el dinero de campaña para hacerlo.

