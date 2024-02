Una doctora murió tras comer en un restaurante de Disney World y el personal confirmó que la comida no contenía alérgenos, según una demanda

En la demanda se afirma que Raglan Road no entrenó adecuadamente a su personal, que los empleados no advirtieron debidamente a Tangsuan sobre los alérgenos presentes en su comida y que los empleados no prepararon la comida sin alérgenos como se les pidió en varias ocasiones.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.