¿Cuál es el conflicto entre Javier Milei y los gobernadores?

El gobernador de Chubut no se quedó de brazos cruzados y volvió a escribirle a Milei a través de su cuenta de X: “Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias”.

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que denunció que en febrero el gobierno “retuvo ilegalmente 13.500 millones de pesos” (unos US$ 12 millones a cotización paralela). Según Torres, ese dinero le correspondía a Chubut por la coparticipación federal, que consiste en los fondos recaudados por el Gobierno que debe distribuirlos entre la Nación y las provincias. El gobernador sostuvo en aquel mensaje que en caso de no percibir ese dinero “Chubut no entregará su petróleo y gas”.

